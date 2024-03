Allianz Parque liberado na sexta-feira? Veja como está o gramado do estádio do Palmeiras 

Previsão é de que a obra na arena do Verdão seja concluída nesta semana. Será necessária uma nova vistoria da Federação Paulista de Futebol (FPF), que interditou o local no início de fevereiro.

Enquanto o Palmeiras se prepara para enfrentar a Ponte Preta na Arena Barueri, no sábado, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro, o Allianz Parque trabalha para finalizar a reforma do gramado do estádio alviverde.

De acordo com previsão inicial da Real Arenas, a finalização da instalação da cortiça no campo deveria ter sido finalizada na terça-feira, mas parte do material ficou preso na alfândega. O novo prazo para a conclusão agora é até sexta-feira (15.mar).

“A fornecedora Soccer Grass já instalou dez toneladas de cortiça na arena, e a previsão é que a reforma esteja totalmente concluída em mais 48 horas”, diz o pronunciamento da empresa, na última quarta-feira.

Ao longo das últimas semanas, foram importadas de Portugal 22 toneladas de cortiça, transportadas em sete aviões para a troca do composto que forma a base do gramado alviverde.

O material, segundo a Real Arenas, está no aeroporto de Viracopos desde o dia primeiro de março, e um dos três foi liberado na tarde desta quarta-feira. Outros dois serão nacionalizados até quinta à noite pelas autoridades alfandegárias, ainda de acordo com a empresa.

Após o término da reforma, o Palmeiras acordou de fazer um treino no estádio, para testar o gramado e ouvir a opinião dos atletas, que foram determinantes para a decisão do veto ao Allianz ainda no fim de janeiro. Também será necessária uma nova vistoria da Federação Paulista de Futebol (FPF), que interditou o local no início de fevereiro.

O Verdão, portanto, mandará o confronto único das quartas de final do Paulista na Arena Barueri, às 18h do sábado, diante da Ponte Preta. Uma eventual semifinal do Estadual ainda não tem local definido.

*Com informações do ge