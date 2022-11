Alívio hermano! Argentina vence México e sobrevive na Copa do Mundo

Em jogo tenso no Lusail, Messi faz a diferença com golaço que abre o placar, e garoto Enzo Fernández deixa marca; vitória simples contra a Polônia classifica time de Scaloni.

A Argentina está aliviada. A tensão que sucedeu a derrota surpreendente para a Arábia Saudita, na estreia da Copa do Mundo, virou êxtase com os gols de Lionel Messi e Enzo Fernández que deram a vitória por 2 a 0 sobre o México, neste sábado (26.nov), no Lusail, pela segunda rodada do Grupo C. Muito pressionado, o time de Lionel Scaloni não escondeu o nervosismo no primeiro tempo, mas contou com seu craque histórico para sair do sufoco: um dia depois de a morte de Diego Maradona completar dois anos, Messi igualou o ídolo em jogos (21) e gols (oito) nas Copas do Mundo. E, mais importante: deixou a Argentina a uma vitória simples sobre a Polônia de avançar às oitavas.

Como fica?

A Argentina deixa a lanterna do Grupo C e vai para a segunda colocação, com três pontos, mesmo número da Arábia Saudita, mas com vantagem no saldo de gols (1 contra -1). A Polônia é líder, com quatro, enquanto o México fica na lanterna, mas também dependendo de uma vitória por quatro gols de diferença sobre a Arábia para se classificar. A última rodada será na próxima quarta-feira, com Argentina x Polônia e México x Arábia Saudita, ambos às 16h.

*Com informações do ge