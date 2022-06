Alisson lamenta empate do São Paulo contra o Avaí: “Trabalhar em cima dos erros” 

Camisa 12, contudo, afirmou que o time conquistou um “ponto importante”.

O meia-atacante Alisson lamentou o empate por 1 a 1 do São Paulo contra o Avaí, em Florianópolis, pela nona rodada do Brasileirão. O Tricolor abriu o placar, desperdiçou um pênalti com Calleri e viu o time da casa igualar o marcador no segundo tempo.

“Esperávamos vir aqui e conseguir a vitória. Fizemos um bom primeiro tempo, saímos na frente. No segundo, eles conseguiram ter mais posse de bola e nos agredir”, afirmou.

“É trabalhar em cima dos erros que estamos tendo. É um ponto importante, importante somar sempre. Estamos chateados, queríamos a vitória, mas bola para frente”, acrescentou.

O camisa 12 do São Paulo negou que o pênalti perdido por Calleri tenha influenciado na queda de desempenho do time na etapa final.

“Não sentimos de forma alguma. Corremos atrás e tivemos chances. Foi um jogo movimentado, mas o ponto é importante, vamos continuar em busca do nosso objetivo aí” assegurou.

O empate deixa o São Paulo com 14 pontos e na sexta colocação do Campeonato Brasileiro.

Próximo compromisso

Avaí e São Paulo não terão muito tempo até o próximo compromisso no Brasileirão. Nesta quarta (8.jun), o Leão viaja a Goiânia para enfrentar o Atlético-GO, às 20h30 (de Brasília), no Antônio Accioly. No dia seguinte, às 20h (de Brasília), o Tricolor enfrenta o Coritiba no Couto Pereira. As partidas são válidas pela 10ª rodada.