Alisson deve reforçar o São Paulo contra o Ceará 

Atacante ficou fora do jogo contra o Flamengo por causa de uma amigdalite.

O atacante Alisson deve enfim retornar à lista de relacionados do São Paulo no jogo desta quarta-feira (10.ago), às 19h15, no Castelão, contra o Ceará, em Fortaleza, pela Copa Sul-Americana. A tendência é de que ele comece no banco.

O jogador está afastado do time há dois meses. Na maior parte desse período, tratou uma entorse no joelho direito. Na semana passada, recuperado de lesão, foi cortado do jogo contra o Flamengo, sábado, por causa de uma amigdalite.

Nessa segunda-feira, dia de reapresentação do elenco após a derrota para os cariocas por 2 a 0, em casa, Alisson participou normalmente do treino, assim como o volante Luan, que se curou de uma lesão na coxa esquerda – o camisa 8 ainda fez um trabalho extra com a preparação física.

Na atividade, o técnico Rogério Ceni comandou um trabalho técnico em campo reduzido e, depois, um exercício de ataque contra defesa. No fim, o treinador realizou um coletivo.

Se Alisson deve ser relacionado e Luan parece mais próximo disso, o goleiro Jandrei e o meia André Anderson ainda trabalham acompanhados de fisioterapeutas. Arboleda e Caio, com contusões mais graves, não devem mais jogar esse ano.

Uma escalação provável contra o Ceará tem Felipe Alves; Diego Costa, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Welington; Luciano e Calleri.

O São Paulo viajou a Fortaleza nesta terça, depois do treino. O time busca uma vaga nas semifinais da Copa Sul-Americana e, para isso, precisa apenas de um empate, já que venceu a partida de ida, semana passada, no Morumbi, por 1 a 0.