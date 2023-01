Aliado de Leila e Galiotte, presidente do Conselho do Palmeiras não vai concorrer à reeleição 

Presidente do Conselho Deliberativo desde 2017, Seraphim Del Grande não participará do próximo pleito, em decisão que movimenta a política do clube antes da eleição do próximo mês.

Presidente do Conselho Deliberativo (CD) do Palmeiras desde 2017, Seraphim Del Grande decidiu não concorrer ao cargo na próxima eleição, prevista para o início de março.

Seraphim é um importante aliado político tanto de Maurício Galiotte, ex-presidente do clube, quanto da atual mandatária Leila Pereira. Sua decisão vai movimentar a política do clube.

Isto porque não há um nome claro para concorrer ao cargo na situação. A oposição, enquanto isso, já trabalha para lançar um candidato.

A ala que se opõe à gestão entende que este é um momento importante, pois especialmente nas gestões de Galiotte e Leila, os conselheiros da situação formaram ampla maioria tanto no Conselho Deliberativo, quanto no Conselho de Orientação e Fiscalização (COF).

Ainda que venha convivendo com críticas, Leila segue com grande influência na política alviverde. Os opositores, por outro lado, citam que na última eleição para presidente do CD ficaram a oito votos de conseguir o cargo com Mário Giannini, conselheiro hoje não vive tão de perto a política do Palmeiras.

Antes da definição do novo presidente do CD está prevista a eleição de 90 novos conselheiros. Este será o primeiro pleito com mais cadeiras disponíveis para voto, por conta da decisão de diminuir o número de conselheiros vitalícios.

A votação de novos conselheiros vai acontecer no dia 11 de fevereiro. No início de março, será escolhido o presidente do CD, e no fim de março será a vez de se eleger o presidente do COF.

