Alexandre Pereira lança comitê neste sábado em Votuporanga 

O deputado estadual e candidato a reeleição, Alexandre Pereira (Solidariedade), lança a partir das 12h30, neste sábado (10.set), seu comitê político em Votuporanga/SP. Evento ocorre na Rua Itacolomi, 3338, no bairro Vila Marin.

Apoiado por personalidades locais, como Matheus Rodero, Alexandre Pereira é parlamentar de primeiro mandato, e neste período (2019-2022), visitou mais de 180 cidades ouvindo as demandas da população e conhecendo de perto a realidade dos municípios.

Destinou quase R$60 milhões em emendas para a melhoria do atendimento feito por entidades assistenciais, hospitais, Santas Casas e também no desenvolvimento regional das cidades. Agora, candidato à reeleição, afirma que “pretende dar continuidade a esse trabalho e fazer ainda mais por cada município do nosso estado. E, juntamente com o Matheus Rodero, fazer um trabalho direcionado para a cidade Votuporanga.”

Matheus Rodero explicou porque apoia Alexandre Pereira. “O Alexandre Pereira é um cara que eu admiro muito, que nos seus 4 anos de mandato fez um trabalho sem igual em todo o nosso estado de São Paulo. Uma pessoa que trabalha, que faz, que ajuda quem precisa, que luta pela saúde, pela desigualdade social, pelas entidades sociais e pelo povo. Uma pessoa que eu tenho certeza que vai ajudar muito o nosso município e com a qual poderemos contar para o que for preciso. Juntos faremos a diferença em Votuporanga.”

Alexandre Pereira é formado em Administração, e exerce funções como de 1º secretário nacional do Solidariedade e presidente da legenda no estado de São Paulo.

Entre as principais propostas que balizam sua campanha, Alexandre Pereira enumerou pelo menos sete, tais como: Ampliar projetos e incentivar entidades responsáveis pelo atendimento de crianças, idosos e pessoas com deficiência; Apoiar entidades assistenciais no avanço de programas de inclusão; Destinar aos municípios recursos para a Saúde, visando a melhoria do atendimento prestado nas Unidades Básicas de Saúde, hospitais e Santas Casas; Trabalhar por avanços na infraestrutura dos municípios, com a recuperação de equipamentos públicos, manutenção das rodovias que levam o desenvolvimento econômico às regiões, e estimular o turismo e as empresas em geral como forma de gerar novos empregos; Fortalecer políticas em favor da promoção da igualdade e de uma sociedade mais justa; Incentivar o esporte como ferramenta para o desenvolvimento, reabilitação e inclusão social de pessoas com deficiência; além de apoiar políticas públicas de educação eficientes, para a formação de uma sociedade civil consciente e desenvolvida.