Alexandre Pereira anuncia repasse de R$ 100 mil em visita a APAE de Votuporanga

Ao Diário, o parlamentar que possui as políticas sociais como uma das bandeiras do mandato, salientou a importância de ajudar as APAEs: “Atendendo aos convites, do Matheus [Matheus Rodero], da presidente Marcia, estamos conhecendo de perto a estrutura da APAE. Já sabemos a importância das APAEs em todo o Estado de São Paulo, e a APAE aqui de Votuporanga não é diferente, é um trabalho de suma importância para as famílias que são atendidas e nada mais justo do que a gente, como deputado, poder ajudar de alguma forma, contribuir em algum momento, que é o que a gente vem fazendo ao longo desse mandato. E aqui o espaço é muito adequado, o atendimento, enfim, quero anunciar R$ 100 mil que a gente conseguiu indicar no orçamento do Estado desde ano, para ajudar um pouco esta entidade, que a gente sabe que não é fácil o dia a dia de todas elas”, explicou.

Por sua vez, Marcia Gianoti agradeceu a visita e abriu as portas da instituição: “Receber visita é sempre uma alegria. Divulgar o trabalho que a instituição realiza é sempre muito importante, aliás, é uma das coisas mais importantes que a gente pontua aqui, pois faz com que as pessoas conheçam a qualidade de vida que as APAEs são capazes de levar para os seus atendidos. Aqui em Votuporanga não é diferente, é sempre uma alegria passar exatamente o tipo de trabalho que a gente consegue realizar. É importante esclarecer, de um modo geral, para o deputado e para as pessoas, que a gente atua na área da saúde, da educação, da assistência social, da cultura, do entretenimento, então, o nosso atendido, o nosso aluno, ele é tratado como um todo. Aqui dentro a gente oferece uma noção completa de tudo o que ele pode encontrar na vida, por aí a fora, então, desde como se alimentar do modo apropriado até regras de trânsito. Expressões culturais, físicas, alfabetização, adequação e reabilitação físico-motora, são trabalho que fazemos aqui; porque às vezes, muitas pessoas acreditam ainda que as escolas especializadas, as instituições que cuidam dos deficientes intelectuais, não atuam em todas essas áreas. Muitas pessoas ainda têm essa ideia equivocada de que aqui funciona como se fossemos babás, que a gente só cuida, e não é isso. Aqui eles são trabalhados incansavelmente e intensivamente para que possam desenvolver toda e qualquer capacidade que sejam capazes, e por isso é muito importante ter a oportunidade de divulgação,” concluiu a administradora.