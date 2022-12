Alex Sandro volta a treinar e Seleção pode ter força máxima contra a Croácia 

Recuperado de lesão no quadril, lateral-esquerdo participa de trabalho tático com bola. Tite pode repetir na sexta-feira a mesma formação utilizada contra a Sérvia, no primeiro jogo na Copa.

O lateral-esquerdo Alex Sandro voltou a treinar com os demais jogadores da seleção brasileira nesta quarta-feira (7.dez), a dois dias do jogo contra a Croácia, pelas quartas de final da Copa do Mundo. Com isso, aumenta a chance dele voltar à equipe titular na sexta-feira, às 12h, no Estádio Cidade da Educação.

Alex Sandro participou de parte da atividade tática com o time. O teste final para saber se ele terá condições de enfrentar a Croácia será nessa quinta-feira, véspera da partida.

O técnico Tite fechou para a imprensa o treinamento dessa quinta no estádio Grand Hamad. A atividade foi a primeira com a presença dos titulares após a goleada sobre a Coreia do Sul, nas oitavas da Copa. Na última terça, apenas reservas foram a campo.

Alex Sandro se machucou na segunda rodada do Mundial do Catar, em duelo contra a Suíça. A expectativa inicial era de retorno mais rápido, mas até esta quarta-feira o jogador havia feito exercícios com bola somente de forma isolada, sem contato com os demais convocados.

Caso Alex Sandro esteja totalmente recuperado da lesão muscular no quadril e tenha condições de jogo, ele deve entrar no lugar de Éder Militão. Assim, Danilo voltará a jogar na lateral direita.

Uma possível escalação do Brasil para enfrentar a Croácia tem: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro (Éder Militão); Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vini Junior.

Com o retorno de Alex Sandro, as únicas baixas da Seleção são Alex Telles e Gabriel Jesus, que sofreram lesões no joelho e foram cortados.

Nessa quinta, o Brasil treina pela última vez antes das quartas de final. Antes, às 9h30, o técnico Tite concederá entrevista coletiva.