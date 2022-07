Alex comemora volta ao Santos: “Muito feliz pela reestreia” 

Após temporada no futebol português, zagueiro retornou ao Peixe e foi titular contra o Fortaleza.

O zagueiro Alex vive um momento especial no Santos. Após passar a última temporada no futebol português, o jogador voltou a defender o Peixe, no último domingo, no empate contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro.

Durante a temporada 2021/2022, o defensor foi cedido ao Famalicão, de Portugal. Lá, disputou 22 partidas e ajudou o clube a terminar na oitava colocação do Campeonato Português.

Em maio, Alex retornou ao Santos focado em permanecer. Ele ainda precisou esperar a abertura da janela de transferências, no último dia 18, para ser regularizado e voltar a atuar.

“Assim que a temporada em Portugal acabou, eu abri mão das minhas férias e logo retornei ao CT Rei Pelé para me preparar e estar pronto na abertura da janela. Estou muito feliz pela minha reestreia, por poder voltar a vestir o manto do Santos.”

Contra o Fortaleza, o zagueiro realizou uma partida segura, dando pouco espaço aos adversários. Apesar de ainda estar sem ritmo de jogo, ficou satisfeito com a atuação.

“Apesar de estar há dois meses sem atuar, e sem o ritmo necessário, acredito que fiz uma partida sólida e segura, e ao lado dos meus companheiros conseguimos neutralizar os ataques do Fortaleza. Agora é me empenhar ao máximo no dia a dia, trabalhar cada vez mais, e buscar a evolução sempre.”

Alex pode ganhar uma sequência com o técnico Lisca. Isso porque Eduardo Bauermann, que formou dupla com ele contra o Fortaleza, cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

O treinador santista ainda aguarda pelos retornos de Maicon e Luiz Felipe para definir quem irá enfrentar o Fluminense, na próxima segunda-feira (1º.ago), às 20h, pelo Brasileirão.