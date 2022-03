Alesp realiza audiência pública para debater Orçamento estadual de 2023 em Birigui

Educação, causa animal e saúde foram os principais temas levantados pela população no encontro desta sexta.

Educação, causa animal e saúde foram as principais demandas apresentadas pela população nesta sexta-feira (25) na audiência pública para o Orçamento Estadual de 2023, realizada pela Assembleia Legislativa de São Paulo, no município de Birigui, localizado na região noroeste paulista, a 521 km da capital e com população estimada em 126.094 habitantes.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Cesar Pantarotto, comentou sobre a relevância de abrir espaço para as demandas do público fora da região central. “É muito relevante essa descentralização das audiências públicas, pois estamos longe da capital. Quem ganha com isso são os municípios do interior que vão ter voz”, afirmou.

No mesmo sentido, a deputada Professora Bebel (PT) apontou que a retirada do foco da Capital é necessária. “É importante descentralizar, ouvir e dar consequência às propostas que saem das discussões nas regiões”, afirmou. A parlamentar também chamou atenção para uma proposta que atualmente está em trâmite na Casa, o Projeto de Lei Complementar 02/22, que trata sobre o salário e a carreira dos servidores no Estado, da qual se declarou contrária.

O diretor da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo), Renato Gomes, também comentou a respeito da proposta sobre os servidores, dando destaque para os professores, que ele julgou precisarem de mais atenção. Gomes também congratulou a Alesp pela iniciativa. “Parabéns pela descentralização da discussão do Orçamento deste importante Estado que é a locomotiva do país”, disse.

Emendas

Na área da saúde, a vereadora e presidente do Partido dos Trabalhadores de Penápolis, Jandineia Aparecida, solicitou recursos para a reforma da Santa Casa regional da cidade. “Nós precisamos fazer adaptações na Santa Casa para que ela possa ser considerada como internato para os estudantes de medicina”, disse.

O vereador do Município de Birigui, Vadão da Farmácia, requisitou recursos para a área da saúde e para a causa animal. “Vem os recursos para a vigilância sanitária, mas os canis municipais são deixados por último. É preciso combater a dengue, entre outras ações da vigilância sanitária, mas o bem-estar animal também é necessário trazer esse debate para a vida das pessoas e aqueles que só pedem carinho e amor”, disse.

Já o vereador Paulinho do Posto, em uma fala emocionada, pediu investimento para a cidade que, de acordo com ele, precisa de ajuda urgentemente em diversas áreas. “As escolas estão sucateadas, Birigui não tem nome, precisamos revolucionar. Enviem recursos para nós e nós seremos fiscais para que esse dinheiro seja bem empregado”, afirmou.

Por fim, o deputado Roque Barbiere (Avante) que é da região de Birigui e foi homenageado por diversos munícipes, afirmou o compromisso dos parlamentares da Alesp com a população. “O motivo dessa audiência não é falar, é ouvir sugestões e ideias que às vezes nós deputados não temos, para depois decidirmos o que podemos incluir no Orçamento de São Paulo”, disse.

Para participar

Para participar de uma das audiências públicas da Alesp com sugestões e reivindicações, basta se inscrever no site da Assembleia no ícone “Audiências Públicas do Orçamento”. Outra alternativa é comparecer presencialmente na Câmara Municipal da região no dia da audiência, que vai seguir todas as normas de segurança contra a Covid-19. As reuniões serão transmitidas ao vivo pela Rede Alesp na TV e no Youtube. Reuniões ocorreram nesta sexta-feira (25), em Dracena. Nesta sábado (26), será a vez de Herculândia, às 11h.

*Informações/Alesp