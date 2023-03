Alesp homenageia 20 mulheres de destaque em SP 

Sessão solene presidida por Carlão Pignatari contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas e teve o objetivo de enaltecer a representatividade feminina em diferentes áreas.

Uma sessão solene promovida pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na noite desta segunda-feira (6.mar), homenageou 20 mulheres de destaque no território paulista. Personalidades de diferentes áreas foram contempladas, numa cerimônia que, além de enaltecer a representatividade feminina, destacou desafios que ainda precisam ser enfrentados para a valorização do gênero.

O evento, que contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi proposto pela deputada Dra. Damaris Moura (PSDB). Em sua fala, a parlamentar fez um balanço das ações que têm sido desenvolvidas em prol das mulheres, entre elas a criação da lei de prestação de socorro a vítimas de violência em estabelecimentos comerciais, como bares e restaurantes, da qual é coautora, e afirmou que é necessário avançar mais.

“Essa é uma noite de esperança, porque nós estamos diante de inúmeras possibilidades de avançarmos defendendo as nossas mulheres. Nós queremos sair daqui, hoje, comprometidos com isto. Porque todas nós temos algo a oferecer. Eu estou no Parlamento e vocês estão em outros espaços de convivência humana. E que bom que lá vocês podem oferecer um pouco de si para esta causa”, discursou, dirigindo-se às homenageadas.

Também participaram da Mesa Diretora da sessão o presidente da Alesp, deputado Carlão Pignatari (PSDB); a primeira-dama e presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo, Cristiane Freitas; Primeira-dama do Município de São Paulo, Regina Nunes; e a líder do Ministério da Mulher da União Central Brasileira, professora Telma Brenha.

Homenageadas

As 20 homenageadas na “Sessão Solene em Homenagem às Mulheres com Ações de Destaque no Estado de São Paulo” atuam em diferentes áreas, cargos e profissões e foram escolhidas pela relevância do trabalho que desenvolvem. São elas:

1- Cristiane Freitas: Primeira-dama do Estado de São Paulo e presidente do Fundo Social;

2- Regina Nunes: Primeira-dama do Município de São Paulo, que se dedica à causa social;

3- Elza Paulina de Souza: Secretária municipal de Segurança Urbana, tendo sido a primeira mulher negra a ocupar o cargo de comandante geral da Guarda Civil Metropolitana;

4- Katia Conceição Morita de Carvalho: Prefeita de Uriflama, com histórico de atuação em serviços públicos humanizados;

5- Rosangela Aparecida Rodrigues: Vereadora do Município de Cajati, ativista contra a violência contra a mulher, tendo sido vítima na infância;

6- Telma Brench: Líder do Ministério da Mulher da União Central Brasileira;

7- Chih Huang Shiu Li: Fundadora da Comunidade de Voluntários Chineses no Brasil;

8- Bruna Maira Boa Sorte: Presidente do Instituto Inova, de cunho educacional;

9- Eli Ho Yeh Li: Médica coordenadora da UTI de Infectologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP;

10- Jamila Jorge Ferrari: Delegada coordenadora das Delegacias de Defesa da Mulher;

11- Maria Luiza Dalla Bernardina Rigolin: Delegada titular da Delegacia de Polícia da Cidade de Capivari;

12- Mariana da Silva Ferreira: Médica e sexóloga forense, idealizadora do Instituto Pródgs;

13- Greice Marks Farias Ferreira: Líder do Ministério da Mulher da Associação Paulista Sul;

14- Irmã Rosane Ghedin: Diretora-presidente do Santa Marcelina Saúde;

15- Jaqueline Amorim Lacerda de Lima: CEO do G10Bank;

16- Fernanda Agrelo Muller Piazze: Líder do Ministério da Mulher da Associação Paulista Leste;

17- Gláucia dos Santos Saraiva Quiles: Líder do Ministério da Mulher da Associação Paulista do Vale;

18- Ilma Larrossa Vivan: Líder do Ministério da Mulher da Associação Paulistana;

19- Kézia Rúbia Cardoso Fernandes: Líder do Ministério da Mulher da Associação Paulista;

20- Marziani Guimarães: Líder do Ministério da Mulher da Associação Paulista Sudoeste.