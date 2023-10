ALERTA: Animais não podem ser jogados no lixo após sua morte

Dê o último adeus a seu pet com dignidade e respeito; conheça o serviço de excelência da Pet Home Crematório

Em outras épocas, antigamente, as nossas relações com os pets não eram tão intensas; além disso, a inexistência de crematórios fazia com que as opções fossem enterrá-los nos fundos do quintal, nos terrenos baldios ou até mesmo atirar seus restos mortais em estradas vicinais, lixões e aterros sanitários. Hoje é diferente, os pets se tornaram integrantes importantes de nossas famílias, numa relação de amor, respeito e gratidão pela fidelidade e dedicação que nos trazem. Nos dias de hoje e inadmissível e triste pensar em jogar em um aterro sanitário, lixão etc., aquele que durante uma vida inteira só te deu amor e carinho, principalmente por hoje haver opções como a cremação que proporciona o último adeus de uma forma digna.

À princípio timidamente, a cremação de pets se tornou mais comum. Isso se deve a muitos fatores, inclusive por questões ambientais, mas a verdade é que os tutores estão descobrindo que a cremação é a maneira mais respeitosa e digna de retribuir todo o amor, fidelidade e carinho que seus filhos de pelos, patas e penas devotaram à família durante anos. A cremação de pets alcança níveis de excelência no atendimento e na segurança dos serviços prestados. Hoje, o pet é parte da família mesmo, o que exige de nossa empresa PET HOME CREMATÓRIO DE VOTUPORANGA, muita compreensão e uma abordagem empática para entender que a sua morte, assim como de um familiar ou amigo, é um momento extremamente difícil e perturbador para nossos clientes, e é necessário manter a dignidade e dar-lhe o adeus que merece.

É importante destacar que no PET HOME CREMATORIO também é tutor de alguns PET, ou seja, temos nossos filhinhos de pelo, o que explica a filosofia do Pet Home Crematório em fornecer um serviço que não só exceda as expectativas dos clientes, mas que também seja capaz de tornar este momento de fragilidade emocional, o mais livre de estresse possível para o tutor e toda a sua família. Desta forma, pode-se dizer que o Pet Home é um espaço em que se compartilha a experiência de ter que dizer adeus a um querido companheiro e membro da família num delicado momento de nossas vidas. A filosofia de trabalho precisa ser focada na compaixão, profissionalismo, amor e respeito, com máxima atenção aos detalhes, através de um atendimento digno e personalizado; afinal, o vínculo entre os donos e seus pets costuma ser muito mais forte do que os próprios tutores admitem, e quando chega a hora do último adeus, a perda desse amor incondicional pode ser devastadora.

Organizando a “viagem”

A equipe do Pet Home Crematório é formada por profissionais capacitados para auxiliar e a organizar a “viagem final” dos pets, honrando a sua memória e toda a alegria que eles trouxeram em vida. Assim, é preciso dar-lhes um memorial adequado e um destino absolutamente legal e ecologicamente correto. Hoje, a consciência ambiental e os protocolos de saúde pública condenam os enterros no fundo do quintal ou o descarte em aterros sanitários, o que faz com que a cremação seja a melhor opção. Embora seja mais comum a cremação de cães, gatos e cavalos, também podem ser cremados pássaros, coelhos, hamsters e até animais de estimação exóticos como macacos. O PET HOME CREMATORIO, e devidamente certificado pelas autoridades sanitárias e órgão ambiental competente, dotado de instalações adequadas, inclusive com salas de velação. As leis ambientais se tornaram mais rigorosas, regulamentando, proibindo e condenando as práticas antigas, que “não se justificam mais, com o destino final de nossos filhos de patas e pelos ganhando mais dignidade, acrescentando que a cremação se transforma na opção mais respeitosa e, ecologicamente correta, pois permite que você tenha até um memorial para seu animal de estimação na sua casa para sempre, com os vários e personalizados modelos de urnas para guarda as cinzas”.

