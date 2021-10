Alec Baldwin mata diretora de fotografia com arma cenográfica durante gravações do filme ‘Rust’

Halyna Hutchins tinha 42 anos e chegou a ser levada de helicóptero a um hospital, mas não resistiu. Diretor Joel Souza também foi ferido, mas já recebeu alta segundo a atriz Frances Fischer.

O ator Alec Baldwin disparou a arma cenográfica que matou uma mulher e deixou um ferido no set do filme “Rust” nesta quinta-feira (21) no estado americano do Novo México, informou o gabinete do xerife do condado de Santa Fé.