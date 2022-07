Álbum da Copa do Mundo de 2022: veja os preços do pacote de figurinhas e mais 

Valores dobram em relação a 2018. Pré-venda começa em site, mas data oficial de lançamento não é divulgada.

A Panini iniciou, nesta semana, a pré-venda do álbum da Copa do Mundo de 2022 e de pacotes de figurinhas. A data oficial do lançamento do álbum e de quando será feita a venda física não foi divulgada pela editora. A previsão é que seja entre agosto e setembro. Os preços quase dobraram em relação a 2018.

Veja os valores:

Preço do álbum de capa dura: R$ 44,90

Preço do álbum normal: R$ 12

Preço do pacote com cinco figurinhas: R$ 4

O álbum do Mundial do Catar tem 670 figurinhas, com 50 especiais e mais 80 extras, segundo a Panini. São 12 figurinhas a menos que em 2018.

Veja os valores do álbum de 2018:

Álbum: R$ 7,90

Pacote: R$ 2

O preço do álbum triplicou em relação à Copa de 2010, e o valor do pacote de figurinhas é quatro vezes mais que o vendido na Copa de 2014.