Álbum da Copa do Mundo 2022 chega às bancas! Veja “convocados” do Brasil 

Livro ilustrado conta com 70 páginas com 32 seleções classificadas para o torneio no fim de 2022 e jogadores “especiais”, que parecem estar em movimento; confira detalhes.

Na última sexta-feira (19.ago), chegam às bancas o álbum de figurinhas de jogadores que estarão na Copa do Mundo do Catar, que começa em novembro. O material é produzido pela Panini desde a Copa de 1970. Já virou tradição: de quatro em quatro anos, milhares de pessoas – de diferentes gerações – buscam aquele pacotinho especial, na esperança de vir a carta que falta para completar a seleção.

No álbum da Copa do Catar terão as 32 seleções classificadas para o Mundial, mas também algumas “surpresas” para os fanáticos. São 670 cromos distribuídos em 70 páginas e mais 80 figurinhas extras (nas cores base, bronze, prata e ouro), de 20 jogadores “especiais”, que apresentam uma imagem em movimento.

O livro ilustrado também tem uma parte dedicada em forma de homenagem aos grandes campeões de edições anteriores da Copa do Mundo.

O técnico Tite ainda tem alguns meses para fechar a lista de 26 jogadores que estarão na Copa. Mas o álbum já tem os seus “escolhidos”. E Neymar, claro, é o personagem principal dentre os 18 nomes da Seleção Brasileira.

Veja a lista dos jogadores da Seleção Brasileira que estão no álbum da Copa:

Goleiros: Alisson e Ederson

Laterais: Danilo e Alex Sandro

Zagueiros: Militão, Marquinhos e Thiago Silva

Meio-campistas: Fred, Paquetá, Fabinho, Casemiro e Philippe Coutinho

Atacantes: Vinicius Jr., Richarlison, Gabriel Jesus, Antony, Neymar e Raphinha

Entre os jogadores que terão cards especiais, nomes de destaque mundial como Neymar, Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Portugal), Luis Suárez (Uruguai), Mbappé (França), Lewandowski (Polônia) e De Bruyne (Bélgica).

Veja a lista dos jogadores com figurinhas especiais:

Giovanni Reyna – (Estados Unidos)

Luis Suárez – (Uruguai)

Kevin de Bruyne – (Bélgica)

Robert Lewandowski – (Polônia)

Almoez Ali – (Catar)

Gavi – (Espanha)

Heung-Min Son – (Coréia do Sul)

Luka Modric – (Croácia),

Raphaël Varane – (França)

Sadio Mané – (Senegal)

Alphonso Davies – (Canadá)

Ryan Gravenberch – (Holanda)

Neymar Jr – (Brasil)

Kylian Mbappé – (França)

Lionel Messi – (Argentina)

Dusan Vlahovic – (Sérvia)

Jude Bellingham – (Inglaterra)

Cristiano Ronaldo – (Portugal)

Christian Eriksen – (Dinamarca)

Guillermo Ochoa – (México)

O álbum normal custa R$ 12, enquanto o de capa dura sai por R$ 44,90. E o pacote de figurinhas, que vem com 5 cards, é vendido por R$ 4. Em 2018, o pacote custava R$ 2.