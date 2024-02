Ainda sem vencer, próximo adversário do CAV vem de três empates 

A Itapirense soma 4 empates e uma derrota em cinco rodadas do Campeonato Paulista da Série A3. Duelo ocorre neste sábado, às 18h, na Arena Plínio Marin.

O Clube Atlético Votuporanguense vem de vitória no Campeonato Paulista da Série A3 e embalado chegou a 4ª posição da tabela após superar o Rio Preto por 2 a 0 fora de casa, na manhã do último domingo, no Estádio Rio Pretão.

Na contramão da boa fase, a Itapirense, o adversário do Votuporanguense neste sábado (17.fev), às 18h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, ainda não venceu no estadual e coleciona empates.

Ameaçado pela 13ª posição da tabela, penúltima acima da zona de degola, o Coelho empatou as últimas três partidas reforçando a fama de “reis dos empates” – na última rodada, em casa, a Vermelhinha mediu forças com o Marília, e conseguiu arrancar a igualdade no marcador aos 50, com o zagueiro Mikael, que dominou no peito após cobrança de falta e bateu no canto.

Enquanto isso, na Arena Plínio Marin, o CAV sob comando do técnico Rogério Corrêa segue focado na preparação e, entre as boas notícias, Reinaldo, que foi expulso no empate contra o EC São Bernardo e cumpriu suspensão na última rodada, está de volta.

Ingressos

Para o torcedor que quiser adiantar seu ingresso evitando transtornos, como por exemplo longas filas nas bilheterias da Arena Plínio Marin, os preços seguem mantidos: R$ 20 – Setor 1 – Arquibancada Coberta; R$ 10 – Setor 2 – Arquibancada Geral. Os pontos de vendas, são: Polizeli Parafusos, Penélope, Poly Sport e no site Guiche Web