Ainda sem vencer, CAV enfrenta a Matonense na Arena Plínio Marin

Após duas derrotas na Série A3, a Pantera Alvinegra volta a campo neste domingo, às 10h.

O Clube Atlético Votuporanguense tem neste domingo (29.jan), às 10h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, a chance de se redimir no Campeonato Paulista da Série A3, isso porque, nos dois jogos iniciais foram duas derrotas: 3 a 0 para o Grêmio Prudente, fora de casa; e 2 a 0 para o Bandeirante-SP, na Toca da Pantera.

O início sofrido de competição custou ao CAV posições preciosas na tabela, já que atualmente, é o lanterna, sem nenhum ponto somado.

Em campo o comportamento dos comandados por Rodrigo Cabral tem evoluído, apesar do novo revés no placar. Na segunda partida, em casa, o CAV procurou dominar o jogo, porém, pecou na criação das jogadas e na efetividade dos ataques.

Segundo Rodrigo Cabral, o período entre os compromissos, apesar de curto, é imprescindível para acertar os detalhes: “É ajustar nesse curto tempo, ajustar a equipe que está num processo de ‘trocar o pneu com o carro andando’, e sabíamos que iria ter essa dificuldade, e claro, o torcedor precisa ter essa compreensão. Claro que, erros individuais acontecem durante uma partida, mas temos que ter paciência e tranquilidade. Desde a minha chegada foi isso, esse discurso, da maneira que a gente apresentou, no dia que gente apresentou, do tempo curto que teríamos, então, estou totalmente tranquilo com relação a isso. Agora é preparar a equipe pensando na Matonense, ainda mais com a gente jogando em casa, e conta com o apoio do torcedor para que possamos sair domingo com uma vitória e dar sequência no campeonato”.

Adversário sob pressão

Se o CAV tá pressionado para vencer no torneio, o adversário da rodada não vive um mundo tão diferente, já que estreou empatando, em casa, por 1 a 1 com o São José-SP; na segunda rodada, a Matonense visitou e perdeu para o União Suzano, por 1 a 0. Sequência custou a demissão do técnico Fahel Júnior.

Ingressos

O CAV iniciou a venda de ingressos para o jogo contra a Matonense, neste domingo, na Arena Plínio Marin, válido pela terceira rodada da Série A3 do Paulistão. Os ingressos a preço promocional custam R$ 10 e R$ 20.

Setor 1 (área coberta): R$ 20

Setor 2 (área descoberta): R$ 10

Setor 3 (área visitante): R$ 10

Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias da Arena, a partir das 9h; ou no site: www.guicheweb.com.br