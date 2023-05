Ainda sem novo técnico, seleção brasileira alinha amistosos em Portugal e Espanha em junho 

CBF negocia jogos na Europa na data Fifa; Guiné e Senegal têm conversas para serem adversários, e tendência de momento é que Ramon Menezes siga como interino após Mundial Sub-20.

A seleção brasileira voltará a campo no próximo mês ainda convivendo com a incerteza de quem será o seu próximo técnico. A CBF alinha amistosos na data Fifa de junho em Portugal e Espanha, provavelmente contra adversários africanos.

Há negociações para enfrentar Guiné, em Lisboa, e Senegal, em Barcelona, e o martelo deve ser batido nos próximos dias. Seleções europeias de prateleiras mais baixas, que não estejam envolvidas nas rodadas das eliminatórias para a Eurocopa, não estão totalmente descartadas.

A data Fifa começa no dia 12 de junho e vai até o dia 20 de junho.

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, gostaria de enfrentar seleções de primeiro nível, principalmente da Europa, mas não encontrou adversários disponíveis. Holanda, Croácia, Espanha e Itália estão envolvidas nas semifinais da Nations League, enquanto países como França, Inglaterra, Bélgica e Portugal têm compromissos pelas eliminatórias da Euro.

Recentemente, a Pitch, empresa inglesa que operou o Brazil Global Tour e geriu os amistosos da Seleção nos últimos dez anos, fez contato em busca de parcerias pontuais. A resposta da CBF, por sua vez, foi negativa e a mensagem é de que a relação, que se encerrou em dezembro, é “página virada”.

A entidade atualmente dialoga com parceiros comerciais brasileiros, mas sem vínculo firmado por prazo definido – o que é o desejo para o ciclo até 2026.

Ramon é favorito para seguir interino

É grande a chance de Ramon Menezes ser mais uma vez o treinador do Brasil nesses compromissos, tal qual foi em março, na derrota por 2 a 1 para Marrocos, em amistoso.

Neste momento, Ramon prepara a Seleção Sub-20 para o Mundial da categoria, que será disputado na Argentina. A final do torneio é em 11 de junho, um dia antes do início da data Fifa. Caso escolhido para ser o técnico interino novamente, ele provavelmente teria de realizar a convocação em meio ao torneio de juniores.

No começo da semana, Ramon Menezes representou o Brasil no Fórum de Treinadores da Fifa, realizado em Doha, no Catar. O evento contou com treinadores e diretores das 32 seleções que disputaram a Copa do Mundo.

A CBF não esconde mais o desejo de contratar o italiano Carlo Ancelotti, que tem contrato com o Real Madrid até o meio de 2024. Ele está envolvido na semifinal da Liga dos Campeões contra o Manchester City, cujo duelo de volta está previsto para a próxima quarta-feira.

Ednaldo Rodrigues admitiu esperar até junho para avançar nas negociações com Ancelotti e o Real Madrid.

Interlocutores já estreitaram a relação entre as partes envolvidas desde antes mesmo da Copa do Mundo do Catar. As conversas permanecem à distância entre Ednaldo, Florentino Pérez e emissários do próprio Ancelotti. Negociações formais, por sua vez, dependem da conclusão dos desafios esportivos do Real Madrid na temporada, como deixou claro o dirigente: “Eu procuro ser bastante ético. Não tenho como abordar nenhum treinador que tenha contrato com algum clube. Temos procurado ser pacientes e aguardar o tempo certo para fazermos uma conversa, uma reunião. E isso participando também quem preside o clube e tem contrato diretamente. A partir do momento que recebermos a sinalização de que é uma vontade dele também, partiremos para conversar preparados para o que pode ser um sim ou um não. A partir dali que vamos ter um plano B”, afirmou o presidente da CBF, ao canal “Bein Sports”.

O Brasil está sem técnico desde o dia 9 de dezembro, quando perdeu para a Croácia, nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, e Tite deixou claro que não continuaria no comando. A rescisão oficial foi assinada no dia 17 de janeiro.

*Com informações do ge