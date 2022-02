Ainda sem iluminação, CAV vive expectativa de mandar jogos à noite em 2023 

A Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, inaugurada em 2016 possui apenas iluminação parcial, porém, longe do necessário para que a FPF (Federação Paulista de Futebol) autorize partidas noturnas. O Clube Atlético Votuporanguense que segue sua trajetória na Série A3 do Campeonato Paulista, em nono na tabela de classificação, fora do G-8, após a derrota para o Capivariano por 2 a 0, na tarde da quarta-feira, em Porto Feliz/SP, pela sexta rodada da competição.

A Pantera Alvinegra se prepara para enfrentar o vice-líder EC São Bernardo, na Arena Plínio Marin, no próximo domingo (20.fev), às 10h. Em duelo que pode valer a reabilitação do CAV e quem sabe até, um salto na tabela de classificação.

No entanto, um detalhe apontado como negativo por quase todo esportista que atua em Votuporanga, seja pelo CAV ou não, é o calor. A temperatura tem sido uma das principais inimigas também dos jogadores, contribuindo para o desgaste excessivo; e um dos motivos, é a falta de iluminação na Arena Plínio Marin, o que poderia garantir à Pantera Alvinegra o mando dos seus jogos a noite, em um clima no mínimo, mais ameno.

Inaugurada oficialmente em janeiro de 2016, a então nova Arena Plínio Marin foi alçada ao cenário nacional como a ‘toca’ da Pantera, justamente por ser a casa do CAV, clube que rapidamente chegou disputar a Série A2 do Campeonato Paulista e o primeiro clube do noroeste paulista a disputar uma Copa do Brasil, graças a conquista da Copa Paulista de 2018; contudo, ela só possui iluminação parcial, ou seja, longe do necessário para que a FPF (Federação Paulista de Futebol) autorize partidas noturnas.

E não é só dentro de campo que tem influenciado, fora também, pois o número de torcedores nas arquibancadas é menor e com isso, a arrecadação de bilheteria cai. Isso porque, em jogos noturnos, os torcedores poderiam comparecer em maior quantidade.

Procurada pela reportagem do Diário, a Prefeitura informou em nota que “uma primeira etapa parcial da obra de cobertura e iluminação da Arena Plínio Marin foi praticamente concluída, faltando apenas alguns detalhes que serão executados. Esta foi uma etapa parcial de acordo com o que previa o convênio federal”.

A administração explicou ainda que desde o início do atual gestão, o prefeito “determinou, às equipes das Secretarias de Planejamento e de Obras, a conclusão dessa obra que resultará na iluminação total da Arena para realização de jogos no período noturno”.

Quanto à finalização das obras, a Prefeitura explicou o procedimento que será adotado. “Será aberta uma licitação para contratação de empresa para elaborar o projeto complementar da obra de iluminação da Arena Plínio Marin. O projeto deverá constar instalações elétricas, iluminação, SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas) e estruturas auxiliares. Após o término da licitação, a empresa contratada terá um prazo para elaborar o projeto e, posteriormente, a Secretaria de Obras terá o orçamento da obra para captação de recursos para, finalmente, executar os serviços complementares no local”.

Para o presidente do CAV, Edilberto Fiorentino, o Caskinha, existe a expectativa de que 2022 seja o último ano atuando sob o escaldante sol do noroeste paulista. “A diretoria do Clube Atlético Votuporanguense aguarda com muita ansiedade essa iluminação, desde quando foi marcada a inauguração da Arena; desde quando foi planejada a Arena a gente almeja essa iluminação”, comentou.

O mandatário alvinegro emendou. “A gente vê isso somente como um ganho, um ganho para todos. Um ganho para os atletas, para que possam desempenhar suas funções com maior facilidade e tranquilidade, porque não é fácil jogar às 15h, não é fácil jogar às 10h. Já à noite, eu acho um horário mais propício, diante do calor que nós temos aqui para um atleta desenvolver sua atividade”.

Caskinha, que também é empresário de eventos, sabe da importância de recepcionar bem o público e lembrou da torcida. “Um outro ganho muito, mas muito importante é para nossos torcedores. A gente sofre junto com nosso público, a gente fica admirado em ver a paixão dos nossos torcedores que mesmo no sol estão lá, prestigiando, nos apoiando; então, a gente gostaria que essa iluminação viesse muito para dar conforto, tanto para os atletas, e principalmente, quanto ao nosso público. O público vai lá para ver um espetáculo e chega lá tem que encarar aquele sol que é castigante, judia, machuca e é triste para quem encara aquilo lá. Às vezes o pai quer levar uma criança, mas qual criança consegue ficar naquele sol? Ao mesmo tempo, a gente entende as dificuldades do Poder Público, diante de tantos problemas que nós tivemos nos últimos anos, quando não é a pandemia são outros problemas que acontecem; mas, a gente torce para que essa iluminação seja entregue no menor tempo possível”.