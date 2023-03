Água Santa x Palmeiras: primeiro jogo da final do Paulistão será na Arena Barueri 

Partida com mando do time de Diadema está prevista para ser disputada no dia 2.

A Arena Barueri será o palco da primeira partida da final do Campeonato Paulista entre Água Santa e Palmeiras, prevista para o dia 2 de abril.

Com o estádio Distrital do Inamar interditado, o Água Santa mandou o jogo válido pela semifinal, contra o Bragantino, na Vila Belmiro. Desta vez, o palco escolhido para sediar a primeira partida da decisão do estadual foi a Arena Barueri.

O gramado da Arena Barueri já passa por melhorias para receber a partida. O estádio, que é utilizado pelo Oeste – time que foi eliminado na última semana da Série A2 do Paulista -, teve o último jogo disputado no dia 19 de março.

A segunda e decisiva partida da final será disputada no Allianz Parque, casa do Palmeiras, que fez a melhor campanha na classificação geral e ganhou o direito de jogar em casa a decisão. Em caso de igualdade na soma dos placares nos dois jogos, a decisão será nos pênaltis.

*Com informações do ge