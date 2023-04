Água Santa vence Palmeiras nos acréscimos e abre vantagem em final do Paulistão 

Com dois gols de Bruno Mezenga, Netuno quebra invencibilidade do Verdão na temporada e fica a um empate de título inédito.

O primeiro jogo da final do Campeonato Paulista de 2023 teve emoção, jogadas duras, chances perdidas e vitória histórica do Água Santa por 2 a 1 sobre o Palmeiras, neste domingo, na Arena Barueri. Valente, o time de Diadema quebrou a invencibilidade do Verdão na temporada com dois gols de Bruno Mezenga, o segundo nos acréscimos do segundo tempo – Endrick fez o gol palmeirense.

O time de Abel Ferreira cometeu falhas que não costuma cometer, mostrou desorganização, e o Água Santa se aproveitou disso, criando oportunidades e até acertando uma bola na trave. Domingo que vem, no Allianz Parque, a grande final não será fácil para nenhum dos lados – muito forte em casa, o Palmeiras terá torcida a favor para buscar a virada. O Netuno mostrou que é duríssimo de ser batido.

Palmeiras e Água Santa fazem o jogo de volta da final do Paulistão no próximo domingo, no Allianz Parque, às 16h. O time de Diadema depende só de um empate para conquistar o título, enquanto o Verdão precisa vencer por dois gols de diferença. Vitória alviverde por um gol leva a decisão para os pênaltis. Antes de decidir o Paulistão, o Palmeiras estreia na Libertadores quarta-feira, contra o Bolívar, em La Paz.