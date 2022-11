Agronomia realiza entrega gratuita de mudas no centro de Votuporanga

Ação ocorreu na manhã do último sábado (12) na Concha Acústica; plantas foram cultivadas pelos alunos do 10º período da graduação.

O curso de Agronomia da Unifev realizou, na manhã do último sábado (12.nov), a entrega de mais de 500 mudas aromáticas, medicinais, ornamentais e frutíferas para a comunidade, na Concha Acústica de Votuporanga.

A ação desenvolvida nas disciplinas de Cultura de Plantas Estimulantes e Floricultura e Paisagismo, ministradas pela coordenadora e docente da graduação, Profa. Ma. Mariane Aparecida Barbará, foi parte de uma atividade prática do 10º período, responsável pelo cultivo das plantas.

“Além de compor a avaliação, essa atividade também serviu para ressaltar a importância da responsabilidade social do curso de Agronomia da Unifev junto à sociedade”, disse. “Promovemos a interação dos nossos estudantes com a comunidade e ainda contribuímos para o meio ambiente com a entrega de mudas que servirão para florescer, trazer sombra e outros benefícios”, explicou.

O aluno Luciano Solis afirmou que a iniciativa foi muito bem aceita entre os discentes, e que promover atividades fora da sala de aula é um dos diferenciais do curso na Instituição. “Os professores sempre estão em busca de atividades que nos ajudem a praticar o que aprendemos de forma teórica, e isso é muito importante para a nossa formação”, contou.

A assistente administrativa Giulia Stephany Almeida aproveitou para garantir a sua muda. “Adorei essa atividade da Unifev. Vou colocar no jardim de casa e cuidar com muito carinho da minha plantinha”, finalizou.