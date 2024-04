Agricultura familiar: Prefeitura retoma Programa de Aquisição de Alimentos

Programa adquire alimentos da agricultura familiar e repassa para entidades socioassistenciais.

A Prefeitura de Votuporanga retomou o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) no município. Com objetivo de adquirir alimentos produzidos pela agricultura familiar, proporcionando renda aos produtores da cidade e região, o PAA também tem caráter social, pois os produtos são repassados para entidades socioassistenciais que atendem famílias em situação de vulnerabilidade.

Nesta semana, o prefeito Jorge Seba, acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba; do secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza; e da secretária de Direitos Humanos, Karolline Bianconi, participou da primeira entrega que foi composta por cerca de três toneladas de alimentos. O ato ocorreu no Banco de Alimentos, onde foram repassados mandioca, limão, pepino, abobrinha e laranja.

O Programa de Aquisição de Alimentos é uma ação do Governo Federal, através do Ministério de Desenvolvimento Social (MSD), Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em parceria com estados e municípios. Em Votuporanga, quem coordena essa aquisição e repasse de alimentos é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

O secretário titular da pasta, Rodrigo Beleza, explicou que o governo adquire alimentos produzidos pela agricultura familiar, com a proposta de garantir renda mínima aos produtores. “O objetivo é incentivar a produção local através da compra dos produtos e destinar os alimentos para atender as pessoas em vulnerabilidade social, no caso, as que estão sendo assistidas pelas entidades socioassistenciais”. O secretário ainda aproveitou para agradecer ao Supermercados Porecatu, pois também colabora com doação de alimentos para as entidades.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, comentou sobre o projeto que ajudará, durante o decorrer deste ano, os assistidos das entidades socioassistenciais. “Através destes alimentos, vamos ajudar aos que mais precisam”.

A retomada do Programa estava prevista no plano de governo do prefeito Jorge Seba, que destacou a importância da ação. “Sabemos que as mãos que recebem estes alimentos irão repassar para os que mais precisam. O terceiro setor consegue alcançar de maneira extraordinária os que também necessitam de amparo do poder público. E estamos aqui para articular, cada vez mais, ações que visem contemplar estes assistidos”.