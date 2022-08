Agosto Dourado: HCM promove campanha de incentivo ao aleitamento materno

Os benefícios do aleitamento materno são inúmeros, no entanto, segundo a OMS, apenas 39% dos bebês brasileiros são amamentados com exclusividade até o sexto mês de vida.

“Fortalecer a Amamentação” é o tema da campanha Agosto Dourado, iniciada nesta segunda-feira, dia 1°, no Hospital da Criança e Maternidade (HCM). O leite materno é considerado o alimento mais completo para os bebês. Além de saciar a fome também contribui para a melhora nutricional, reduz a chance de obesidade, hipertensão e diabetes, diminui os riscos de infecções e alergias, além de provocar um efeito positivo na no vínculo entre mãe e bebê.

Os benefícios do aleitamento materno são inúmeros, no entanto, segundo a OMS, apenas 39% dos bebês brasileiros são amamentados com exclusividade até o sexto mês de vida. “O leite materno é repleto de anticorpos, fundamentais para a saúde e a resistência do bebê a doenças, por isso é fundamental que a criança o receba como única fonte de alimento até os seis meses. Especialistas, no entanto, sugerem que ele deve continuar até os dois anos ou mais, ou seja, não há limite de idade para a amamentação”, explica a pediatra do HCM Dra. Lilian Beani.

“Além da proteção do bebê, a mãe também se beneficia, pois amamentar diminui o risco dela ter câncer de mama”, complementa a pediatra.

Estudos também demonstraram que as crianças amamentadas, quando comparadas com as não amamentadas ou amamentadas por pouco tempo, têm um Quociente de Inteligência (QI) maior. É uma diferença modesta, mas que pode fazer diferença, principalmente quando pensamos em termos populacionais.

HCM conta com Posto de Coleta

Criado em 2014, o Posto de Coleta de Leite Humano do HCM é vinculado ao Banco de Leite Humano de Rio Preto. A unidade é de extrema importância, pois o leite doado é usado para alimentar os bebês internados na UTI Neonatal e que não podem ser amamentados pela própria mãe.

Em 2021, a unidade recebeu um certificado de reconhecimento da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (Rblh – BR), que classificou o trabalho realizado pelo serviço como excelente.

Agosto Dourado

A campanha Agosto Dourado teve início em um encontro entre a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) em 1990, em Nova Iorque. O objetivo desse encontro foi criar a Declaração de Innocenti, voltada para a amamentação, com o intuito de debater ações mundiais de conscientização.

Com o intuito de cumprir as diretrizes abraçadas pelos países depois da assinatura do documento, em 1991 foi criada a Aliança Mundial de Ação Pró-Amamentação (Waba, sigla em inglês). No ano seguinte, a Aliança instaurou a Semana Mundial de Aleitamento Materno (Smam) e, todos os anos, define um tema para trabalhar com cerca de 120 países.