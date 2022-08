Agosto Dourado celebra a amamentação, ato de amor que deve ser praticado ao menos até os 6 primeiros meses de vida

Incentivar o aleitamento materno é uma missão para a equipe multiprofissional do Austa Hospital de Rio Preto.

Incentivar o aleitamento materno é uma missão para a equipe multiprofissional do Austa Hospital, de São José do Rio Preto/SP. Missão praticada diariamente junto à mãe puérpera e que ganha significado ainda maior neste Agosto Dourado, o Mês do Aleitamento Materno no Brasil.

No Austa Hospital, o ato é incentivado desde o primeiro segundo de vida. Ao nascer, o bebê é colocado imediatamente pelo médico em contato com a mãe, que o amamenta, momento chamado “A Hora de Ouro”. “Este contato pele a pele estimula na puépera o aumento de hormônios que induzem a maior produção de leite e de forma mais rápida”, explica o pediatra Clayton Luís de Ávila. “O leite materno tem tudo de que o bebê precisa até o sexto mês de vida”, completa o médico.

No berçário do Austa Hospital, médicos, fonoaudiólogas e enfermeiras acolhem a mãe e a orientam no início da amamentação e permanecem ao lado dela, explicando detalhadamente sobre a importância da amamentação, do leite materno como fornecedor de nutrientes fundamentais à criança e para o desenvolvimento de seu sistema do imunológico. “Este alimento da mãe é ainda mais precioso em tempos de pandemia”, reforça Dr. Clayton.

Segundo ele, é consenso, inclusive na Sociedade Brasileira de Pediatria, de que o leite materno também reduz a possibilidade de a criança não ser obesa ou não ter baixo peso. “Durante os seis primeiros meses de vida, o bebê precisa apenas do leite materno, sem a necessidade de a mãe complementar com qualquer outro alimento”, explica o pediatra.

O Austa Hospital realiza uma média de 80 partos por mês, sendo umas das instituições de saúde referências na região Noroeste devido à infraestrutura de seu centro cirúrgico, ao berçário e à esquipe multiprofissional especializada e preparada a oferecer assistência, segurança e tranquilidade às puérperas e seus familiares em momento tão importante como o nascimento.