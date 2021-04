Agentes apreendem porções de maconha escondidas dentro de sacos de fumo no CPP em Rio Preto

De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária, pacotes com o entorpecente foram enviados via Sedex pela irmã de um detento. Ela foi suspensa do rol de visitas da unidade prisional.

Agentes do CPP (Centro de Progressão Penitenciária) de São José do Rio Preto/SP apreenderam na segunda-feira (5) 20 porções de maconha escondidas dentro de saquinhos lacrados de fumo picado.

De acordo com a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária), os pacotes com o entorpecente foram enviados via Sedex pela irmã de um detento.

O reeducando que receberia as porções de maconha foi encaminhado ao alojamento de contenção para aguardar uma decisão do Departamento Estadual de Execução Criminal (Deecrim) sobre a provável sustação cautelar de regime.

A mulher que enviou os pacotes via Sedex foi suspensa do rol de visitas do Centro de Progressão Penitenciária. A droga foi encaminhada à delegacia de Rio Preto.

*Com informações do g1