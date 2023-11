Agente penitenciário de Riolândia é condenado a 9 anos de prisão por apresentar atestados falsos 

Segundo o Ministério Público, documentos apresentados pelo agente penitenciário contavam com a assinatura forjada de uma enfermeira.

Um agente penitenciário do CDP (Centro de Detenção Provisória) de Riolândia/SP foi condenado a 9 anos de prisão por apresentar atestados falsos de doação de sangue para justificar ausências no trabalho.

De acordo com o Ministério Público, os documentos apresentados pelo agente penitenciário contavam com a assinatura forjada de uma enfermeira e, segundo a denúncia do promotor Glauco Azevedo, os atestados integravam um talonário subtraído do Hemocentro de Fernandópolis.

Na sentença de 26 de outubro, o agente foi condenado a 9 anos de prisão em regime fechado por uso de documento falso, perdeu o cargo público e deverá pagar multa, ainda segundo o MP.

*Com informações do g1