Agente de Wesley, do Corinthians, vai à Europa e trabalha com venda de no mínimo R$ 139 milhões 

West Ham sinalizou com oferta de 18 milhões de euros, valor que não atende pedida do Timão.

Em alta no Corinthians, o atacante Wesley desperta interesse de clubes do exterior e espera propostas na janela de transferências no meio deste ano.

Para tratar do futuro de Wesley e também de outros clientes, o empresário do jogador, Clóvis Henrique, viajou nesta semana à Europa, onde irá se reunir com clubes.

No momento, o West Ham desponta como principal interessado no atacante. Recentemente, o clube inglês sinalizou com uma oferta de 18 milhões de euros (cerca de R$ 100 milhões na cotação atual), número que não atende ao desejo do Corinthians.

Nos bastidores, a diretoria alvinegra trabalha com a cifra de pelo menos 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 139 milhões).

O valor colocaria Wesley como a maior venda da história do Timão em números absolutos. Porém, quando corrigidas as cifras pela inflação, a transferência de Pedrinho ao Benfica, em 2020, por 18 milhões de euros, ainda seria maior.

Em entrevistas recentes, o presidente corintiano, Augusto Melo, reforçou o discurso que adota desde a campanha eleitoral, afirmando que não pretende vender atletas. No entanto, o clube tem necessidade de realizar transferências para fechar as contas no azul em 2024. O orçamento alvinegro estima uma arrecadação de mais R$ 47,9 milhões até o fim da temporada.

O Timão detém 70% dos direitos econômicos de Wesley, cujo contrato vai até agosto de 2027. A multa rescisória para clubes do exterior é de 100 milhões de euros, mas o Corinthians entende não ser possível negociar o atleta por este valor no momento.

Além do West Ham, os ingleses Brighton e Crystal Palace procuraram informações sobre o jogador, mas não avançaram em negociação. O Atlético de Madrid, da Espanha, também demonstrou interesse no jovem.

Consolidado como titular da equipe em 2024, Wesley tem 61 jogos e quatro gols como profissional pelo Corinthians.

*Com informações do ge