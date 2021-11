Agenda esportiva de novembro começa com decisão do Amador Veteranos neste domingo

Grande final do Campeonato Amador Veteranos de Futebol de Campo será entre Bahia Master/Mirassol e Amigos do Zetão, às 8h30, na Arena Plínio Marin.

Novembro chegou e com ele uma agenda esportiva diversificada para movimentar o corpo e a mente dos votuporanguenses. Neste domingo (7), a Arena Plínio Marin vai sediar a grande final do Campeonato Amador Veteranos de Futebol de Campo, com início marcado para às 8h30. Os finalistas são Bahia Master/Mirassol e Amigos do Zetão.

Na trajetória para chegar à final, o Bahia Master/Mirassol venceu o Master Votuporanga/Net Rubi por 4 a 3 nos pênaltis depois de terminar o tempo convencional em 1 a 1. Durante o campeonato, o time acumulou duas vitórias e dois empates com saldo de 15 gols e apenas três gols sofridos.

Já o Amigos do Zetão teve a melhor campanha do Campeonato e bateu o Topping Forros na semifinal por 1 a 0, garantindo a participação na disputa final. Em quatro partidas, obteve três vitórias e um empate com saldo de nove gols e quatro sofridos.

Amador Livre

Após finalizar o Amador Veteranos, no dia 20 de novembro começa o Campeonato Municipal de Futebol de Campo “José Roberto de Carvalho Borges ‘Borjão’”, categoria livre, com jogos disputados aos sábados e domingos, no Campo da Ferroviária.

Serão premiados com troféus e medalhas as duas melhores classificadas na fase final, da seguinte forma: troféu ao campeão, vice-campeão, ao artilheiro e ao goleiro menos vazado, além de medalhas aos atletas e dirigentes das duas melhores equipes.

Outros campeonatos

Para os amantes de futebol de salão, as noites de terças e quintas-feiras de novembro também serão marcadas pela Copa Municipal de Futsal “Edinho Watanabe”, categoria livre acima de 16 anos, que começa no dia 9, com a primeira partida marcada para às 20h, no Ginásio Mário Covas. As disputas também serão realizadas no Ginásio Jurandir José Lopes (antigo Nabuco).

Os adeptos da bocha e da malha podem agendar os dias 20 e 21 de novembro quando serão realizados o IV Campeonato Municipal de Bocha Individual “Zezo da Jóia” e o IV Campeonato Municipal de Malha Dupla “Alevindo Moraes Canuto”.