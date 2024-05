Adversidades do mercado de trabalho é tema de evento da Unifev

Encontro promovido pelo programa Uniestágio contará com a participação da egressa Laura de Lima Buosi; inscrições já estão abertas no site.

A Unifev, por meio do programa Uniestágio, abriu as inscrições para 2° Encontro de Carreiras e Empregabilidade. O evento será realizado no auditório da Cidade Universitária, no dia 25 de maio, às 8 horas, e terá como tema principal as adversidades do mercado de trabalho.