Adversário do CAV na semifinal do Paulistão A3 eliminou o Catanduva 

O Desportivo Brasil eliminou o Santo nos pênaltis, fora de casa; goleiro Levy defendeu a última cobrança de Pedrinho e garantiu a classificação do Dragão Chinês.

Enquanto o Clube Atlético Votuporanguense despachou o Marília nos pênaltis, no último sábado, e carimbou passaporte para a semifinal do Campeonato Paulista da Série A3, o Desportivo Brasil bateu o Catanduva por 5 a 4 nos pênaltis e se classificou. O jogo de volta das quartas de final foi disputado no Estádio Sílvio Salles, em Catanduva.

No tempo normal, o Dragão Chinês venceu por 1 a 0 com gol de Renan Chaves e levou à disputa de pênaltis, já que havia perdido o jogo de ida pelo mesmo placar. Os visitantes converteram todas as cinco penalidades e, do lado dos donos de casa, a última e decisiva cobrança de Pedrinho parou nas mãos do goleiro Levy.

Com o resultado, o Desportivo Brasil, quarto colocado, enfrenta o Votuporanguense, dono da melhor campanha, na semifinal, e o Catanduva se despede da competição, que vai disputar novamente em 2025.

Na primeira fase o Votuporanguense venceu

Após o fechamento das quartas de final, o anúncio: CAV enfrenta o Desportivo Brasil. O duelo de 180 minutos será disputado neste sábado (13), às 15h, no Estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz/SP; e o jogo da volta no próximo sábado (20), às 18h, na Arena Plínio Marin.

O adversário, porém, não é nem de longe desconhecido, o Pantera Alvinegro já visitou o Dragão Chinês na primeira fase, na 13ª rodada, na tarde do dia 13 de março, e contou com Wendel Jr. para balançar as redes aos 9 minutos da segunda etapa. Na oportunidade, a vitória garantiu a vice-liderança na tabela.