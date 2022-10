Adson tem lesão na coxa e desfalca o Corinthians contra o Santos 

Segundo o departamento médico, problema do atacante não é grave; ele se machucou no segundo tempo da final da Copa do Brasil contra o Flamengo, na última quarta-feira.

Adson vai desfalcar o Corinthians neste sábado (22.out), contra o Santos, às 19h, na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante está com um estiramento muscular na coxa e já iniciou tratamento. A lesão não é considerada grave pelo departamento médico do clube, que ficou aliviado com o resultado dos exames.

Adson se lesionou no segundo tempo da final da Copa do Brasil, na última quarta-feira, no Maracanã. Ele deixou o estádio de muletas, andando com bastante dificuldade. Não há previsão de retorno, mas há a chance de atuar ainda nesta temporada.

Gustavo Mosquito e Mateus Vital disputam o lugar no ataque. O provável Timão tem: Cássio; Fagner (Rafael Ramos), Gil, Balbuena e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto e Renato Augusto (Giuliano); Gustavo Mosquito (Mateus Vital), Yuri Alberto e Róger Guedes.

Já o volante Xavier está praticamente recuperado de uma tendinite no tendão do joelho. Ele não foi relacionado para os dois últimos jogos.

O Corinthians, com 54 pontos, na quinta colocação, tenta confirmar logo a vaga na fase de grupos da Libertadores de 2023.

