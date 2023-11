Adolescentes tentam furtar moto e são apreendidos em Votuporanga 

Os indivíduos, já conhecidos nos meios policiais, foram liberados na presença dos responsáveis.

Dois adolescentes foram apreendidos suspeitos de tentarem furtar uma motocicleta em Votuporanga/SP, nesta quarta-feira (1º.nov).

De acordo com o apurado, policiais militares foram acionados para atendimento de uma ocorrência de um furto em andamento pela Rua Rio Grande; no local, os PMs se depararam com três indivíduos tentando furtar uma motocicleta Honda/Titan, de cor vermelha.

No entanto, ao avistarem as viaturas, os criminosos tentaram fugir a pé, porém, após breve acompanhamento, dois foram contidos e detidos; já o terceiro conseguiu se evadir.

Os indivíduos que já são conhecidos nos meios policiais foram apreendidos e apresentados na Central de Flagrantes, onde foram ouvidos e liberados na presença de seus responsáveis.