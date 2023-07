Adolescentes são apreendidos com moto furtada em Votuporanga 

Os criminosos foram liberados na presença dos responsáveis; veículo foi devolvido a vítima.

Uma motocicleta Honda CBX/Twister, na cor preta, que constava como furtada foi recuperada na noite da última segunda-feira (17.jul), no bairro Paineiras, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento pela zona oeste da cidade, quando se depararam com dois indivíduos, já conhecidos nos meios policiais, empurrando uma motocicleta, sendo que ao perceberem que seriam abordados, abandonaram o veículo e tentaram fugir a pé; no entanto, foram acompanhados, abordados e identificados.

Em seguida, durante breve entrevista, os adolescentes apresentaram versões contraditórias sobre a procedência da motocicleta, momento em que os PMs descobriram o alerta de furto de uma motocicleta com as características daquela, inclusive, o emplacamento correspondia. Questionados, os indivíduos admitiram que haviam furtado a motocicleta pela Rua Acre, próximo à Praça Santa Luzia.

Os criminosos foram apreendidos por ato infracional de furto de veículo e apresentados na Central de Flagrantes, onde foram ouvidos, autuados e liberados na presença de responsáveis. A motocicleta foi devolvida a vítima.