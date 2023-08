Adolescentes roubam farmácia e são apreendidos em Votuporanga 

Um dos ladrões que acabou liberado foi detido no bairro São Cosme; parte do dinheiro foi recuperado e um simulacro de arma de fogo apreendido.

Uma farmácia localizada na Avenida Brasil, em Votuporanga/SP, foi roubada por dois criminosos na madrugada desta sexta-feira (18.ago).

De acordo com o apurado, os ladrões renderam as vítimas utilizando um simulacro de arma de fogo do tipo pistola e subtraíram dinheiro da empresa, fugindo em seguida.

Em seguida, policiais militares conseguiram perseguir a dupla pela Avenida Áureo Ferreira, momento em que um dos criminosos se livrou do simulacro utilizado no roubo; ele adentrou em uma residência subindo em vários telhados para tentar fugir, caindo várias vezes.

Após o cerco policial, o ladrão que é menor de idade foi apreendido e apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.

Já o comparsa conseguiu fugir, sendo localizado na durante a manhã, no interior de uma casa desabitada no bairro São Cosme. Questionado, ele admitiu participação no roubo e afirmou que estava tentando se esconder. Em revista pessoal, os PMs localizaram em seu tênis, parte do dinheiro roubado da farmácia.

O indivíduo foi apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido, autuado e liberado na presença da irmã.