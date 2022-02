Adolescente suspeito de matar jovem a tiros é detido em Rio Preto 

Alan Kaique Gonçalves da Silva, de 18 anos, foi baleado quatro vezes e não resistiu. Outras três pessoas, com idades entre 13 e 19 anos, também foram atingidas por disparos ou estilhaços.

A Polícia Civil de São José do Rio Preto/SP deteve nesta segunda-feira (14.fev) um adolescente de 15 anos suspeito de matar um jovem de 18 anos a tiros.

O crime foi registrado no bairro Solidariedade, na madrugada do último domingo (13), durante uma festa. Alan Kaique Gonçalves da Silva foi baleado com quatro tiros e não resistiu aos ferimentos.

Outras três pessoas, com idades entre 13 e 19 anos, também foram atingidas por disparos ou estilhaços. Elas foram socorridas e encaminhadas para a Santa Casa e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Jaguaré e Norte.

De acordo com a Polícia Civil, a mãe do adolescente detido nesta segunda-feira procurou a delegacia, afirmou que o filho estava envolvido no homicídio e levou os policiais para a casa onde mora.

Durante conversa informal, o menor de idade confessou a autoria dos fatos, mas disse que havia perdido a arma, fato que não convenceu os investigadores.

Ainda segundo a Polícia Civil, o adolescente mudou a versão e apresentou um revólver calibre 38. Ele foi ouvido e apresentado à promotoria da Infância e Juventude.

*Informações/g1