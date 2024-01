Adolescente se esconde, envia mensagens à mãe e aciona PM após suspeito invadir casa para roubar

Crime foi registrado na tarde de quarta-feira (10); suspeito foi preso em São José do Rio Preto/SP.

Quando percebeu que a casa onde mora estava sendo invadida, uma adolescente de 16 anos agiu rápido: ela se escondeu em um banheiro, enviou mensagens à mãe e acionou a Polícia Militar, em São José do Rio Preto/SP, na tarde de quarta-feira (10.jan).

À imprensa teve acesso às mensagens que a adolescente trocou com a mãe. Ela disse que viu o suspeito tentando arrombar o portão da casa, que fica no bairro Jardim do Lago, e pediu para que mulher voltasse à residência. Preocupada, a mãe ligou para a filha diversas vezes.