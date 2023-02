Adolescente se apresenta à polícia e confessa que matou homem a tiros em Rio Preto

Leandro Bozzo Matias foi encontrado morto na tarde de segunda-feira (6), no bairro Estância Primavera, com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. Adolescente entregou revólver usado para assassinar vítima.

Um adolescente de 15 anos suspeito de participar do assassinato de Leandro Bozzo Matias se apresentou à Polícia Civil nesta sexta-feira (10.fev).

A vítima, de 48 anos, foi encontrada morta na tarde de segunda-feira (6), no bairro Estância Primavera, em São José do Rio Preto/SP, com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.