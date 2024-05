Adolescente que gravou policiais agredindo jovem alega ter sido ameaçada por PM; ‘Falou que seríamos processadas’, diz avó 

Nas imagens gravadas pela menina em José Bonifácio/SP é possível ver que um dos policiais fecha a porta da casa para evitar que ela continue filmando as agressões. PMs foram afastados das funções.

A avó da adolescente que gravou o vídeo no qual dois policiais militares espancam um rapaz de 26 anos com chutes alega que a menina foi ameaçada por um dos PMs logo depois que ele tomou conhecimento da imagem. O caso aconteceu em José Bonifácio/SP, na terça-feira (7.mai).

A avó da menina contou que a família tem o hábito de deixar o portão da casa aberto, principalmente durante o dia, por conta do calor: “Nós estávamos na cozinha e ouvimos um barulho muito alto. Foi quando vimos que o policial estava abordando o rapaz. Nós não conhecemos o jovem e, por segurança, decidimos ficar dentro de casa. Minha neta estava com o celular e começou a filmar. Foi uma atitude que partiu dela”, relata.

A aposentada diz que, após a abordagem, a polícia saiu da casa levando o rapaz e retornou horas depois. Neste momento, um dos policiais pediu para ver o vídeo que a adolescente havia gravado: “Um dos policiais ficou na viatura e o outro desceu. Disse que tinha vindo registrar a ocorrência e pediu para ver o vídeo. Minha neta mostrou a imagem que estava no telefone dela e, em seguida, ele falou que se isso fosse publicado nas redes sociais, nós seríamos processadas”, explica.

Avó e neta disseram que ficaram caladas ao ouvir a informação. Enquanto isso, o PM dizia que estava com problemas na internet e que, por isso, o sistema estava demorando para finalizar o registro policial. Após fazer o boletim de ocorrência, ele pediu para que a idosa assinasse, já que a menina é menor de idade.

No fim da tarde de terça-feira, a família foi abordada por uma equipe da Polícia Civil. Em seguida, foi à delegacia, onde foi ouvida pelo delegado responsável pelas investigações. Depois, avó e neta foram liberadas.

A aposentada diz, ainda, que a família está muito assustada com o ocorrido e teme represália.

“A cena e a forma como eles agiram com o jovem foi muito forte. Cidade pequena, pessoal tem falado bastante sobre isso”, finaliza.

Investigação

A abordagem dos policiais ao rapaz foi feita na tarde de terça-feira. Segundo o tenente, de 37 anos, e o soldado, de 36, o abordado seria suspeito de envolvimento em um roubo a uma propriedade rural no município, ocorrido naquela madrugada.

Em depoimento ao delegado Marco Antônio de Oliveira, eles disseram que o rapaz já havia fugido de duas abordagens e demonstrado resistência. Durante a terceira abordagem, que ocorreu na casa onde foi feito o vídeo, houve luta corporal. Os PMs alegaram, também, que precisaram fazer uso de força física moderada para conter o suspeito.

O homem que foi alvo das agressões negou que tenha roubado a propriedade rural. Ele disse que estava procurando emprego, quando foi surpreendido pela chegada dos PMs. Ainda segundo a polícia civil, o rapaz tinha passagem por porte de entorpecente.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar crimes de abuso de autoridade e lesão corporal no caso. Além disso, prossegue com as investigações para chegar até a identidade dos autores do roubo.

A Polícia Militar, que também investiga o ocorrido, informou que os dois policiais foram afastados das funções.

*Com informações do g1