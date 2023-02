Adolescente morre e jovem fica gravemente ferido após serem baleados em Rio Preto 

Autor não foi identificado; Polícia Civil irá investigar o caso como homicídio e tentativa de homicídio.

Um adolescente morreu e um jovem ficou gravemente ferido após serem baleados em frente de uma casa, no bairro Vila Elmaz, em São José do Rio Preto/SP, na última quinta-feira (16.fev).

Segundo a polícia, os dois participavam de um churrasco em uma casa na Rua Subhi Jamal, quando por volta das 18h30, um motociclista passou pelo local, atirou contra as vítimas e fugiu.

O adolescente Pedro Luis Bezerra da Costa, de 15 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem de 18 anos foi atingido no ombro e no pé. Ele foi levado em estado grave para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jaguaré, mas foi transferido para a Santa Casa.

Ainda segundo o registro policial, uma terceira vítima foi atingida de raspão, mas recusou atendimento médico na UPA e foi embora sem se identificar.

Autor não foi identificado. A Polícia Civil irá investigar o caso como homicídio e tentativa de homicídio.