Adolescente morre atropelado por ônibus no Terminal Urbano de Rio Preto 

Segundo o boletim de ocorrência, Jean Pedro Toledo Silva ficou prensado no pneu traseiro; caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Um adolescente de 16 anos morreu atropelado por um ônibus do transporte coletivo de São José do Rio Preto/SP. O acidente ocorreu no Terminal Urbano, na madrugada desta sexta-feira (23.jun).

Segundo o boletim de ocorrência, testemunhas relataram à polícia que Jean Pedro Toledo Silva descia de um dos veículos quando, ao atravessar uma das pistas, caiu embaixo de um ônibus em movimento e ficou prensado pelo pneu traseiro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, retirou o adolescente e efetuou manobras de ressuscitação, mas ele morreu no local.

Em nota, a Secretaria de Trânsito e Transportes, a Secretaria de Segurança e a EMURB informaram que “lamentam profundamente o ocorrido e estão colaborando com as autoridades policiais, com tudo que for necessário, no intuito de esclarecer o ocorrido.”

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado pela Polícia Civil.

*Com informações do g1