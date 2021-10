Adolescente morre após ser baleado na cabeça em Rio Preto

Segundo o boletim de ocorrência, testemunhas relataram à polícia que ocupantes de motocicleta atiraram; Pedro Henrique Medeiros de Jesus foi socorrido, mas morreu no hospital.

Um adolescente de 17 anos morreu após ser baleado na cabeça no bairro João Paulo II, em São José do Rio Preto/SP, no início da noite de terça-feira (5). A morte foi confirmada pelo Hospital de Base (HB).