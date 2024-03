Adolescente morre após cair de caçamba em Cosmorama 

Vítima de 14 anos estava internada na UTI infantil do Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP.

Um adolescente de 14 anos, morador de Cosmorama/SP, morreu após cair de uma caçamba. O acidente aconteceu por volta das 8h da última terça-feira (5.mar), no município.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Kauê Henrique Dela Corte da Silva deu entrada no Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP com ‘fraturas não especificadas’, por volta das 12h.

Ele ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Infantil e passou por uma cirurgia, mas não resistiu ao procedimento. O óbito foi registrado às 16h45.

O corpo do adolescente vai ser enterrado nesta quarta-feira (6.mar), no Cemitério Municipal de Cosmorama. Os horários do velório e enterro ainda não foram definidos pela família.