Adolescente filho de militar e neto de radialista é atropelado por motorista bêbado em Rio Preto

Pedro Breno Escada Ribeiro, 16 anos, foi atropelado por um motorista bêbado, que já se encontra preso. O jovem passa por cirurgias desde as 4h30 deste sábado no Hospital Beneficência Portuguesa de Rio Preto. Ele que é filho do Cabo PM Breno do 9º BAEP e neto do conhecido radialista Jair Viana, que já atuou na Radio Clube de Votuporanga e atualmente reside em Rio Preto, necessita com urgência de doadores de sangue de qualquer tipo para que o Banco de Sangue daquela entidade mantenha seu estoque para próximas vítimas. A família pede orações para o seu pleno restabelecimento.