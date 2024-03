Adolescente é detido com arma de fogo em Votuporanga 

Flagrante ocorreu durante patrulhamento de Força Tática pela zona sul; indivíduo foi liberado na presença de seu pai.

Um adolescente foi apreendido por posse de arma de fogo, na zona sul de Votuporanga/SP, no último sábado (16.mar).

De acordo com o apurado, policiais militares de Força Tática realizavam patrulhamento com vistas ao combate ao tráfico de drogas e outros ilícitos, quando se depararam com um indivíduo em atitude suspeita, e optaram pela abordagem.

Em seguida, após ser abordado e entrevistado, o menor de idade, confessou possuir uma arma de fogo artesanal e um simulacro de pistola. Com base no relato do indivíduo e com a autorização do seu pai, os PMs conseguiram localizar o armamento e a réplica escondidas em uma mochila, na residência do jovem infrator.

O indivíduo foi apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e liberado na presença de seu pai. A arma e o simulacro foram apreendidos.