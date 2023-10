Adolescente é baleado na frente de casa em Rio Preto 

Crime ocorreu na noite de quarta-feira (18) no bairro São Francisco; suspeitos fugiram.

Um adolescente de 16 anos foi baleado no braço por dois motociclistas no bairro São Francisco, em São José do Rio Preto/SP. O crime ocorreu na noite de quarta-feira (18.out).

Conforme o boletim de ocorrência, registrado como lesão corporal, a vítima relatou aos policiais que estava na calçada em frente à casa dela quando os criminosos, que estavam de capacete, atiraram contra ela. Depois, eles fugiram.

O adolescente foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Tangará, onde passou por atendimento médico. O estado de saúde dele é considerado estável.

A vítima vai passar por exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal). A Polícia Civil vai investigar o caso para localizar os suspeitos.

*Com informações do g1