Adolescente é apreendido suspeito de matar jovem em Rio Preto

De acordo com a Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), o menor de idade foi vítima de uma tentativa de homicídio no bairro Santo Antônio. Ele confessou à polícia que guardava armas de fogo em uma mata, e que matou o jovem por vingança.

Um revólver e uma pistola foram apreendidos pela Polícia Civil. O calibre de uma das armas é o mesmo das cápsulas encontradas no local do homicídio registrado no último domingo.

A Vara da Infância e Juventude de Rio Preto determinou a internação do adolescente. As investigações prosseguem com a finalidade de identificar coautores do crime.

*Informações/g1