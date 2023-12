Adolescente é apreendido por tráfico de drogas em Votuporanga 

Foram apreendidos porções de crack e dinheiro; indivíduo foi flagrado no bairro Matarazzo, na zona sul.

Um adolescente foi apreendido por tráfico de drogas nesta quinta-feira (7.dez), no bairro Matarazzo, na zona sul de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento, quando avistaram um indivíduo, já conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico, saindo de um terreno baldio. Ao ser abordado e revistado, foram encontradas em seus bolsos 60 pedras de crack e R$ 98 em cédulas diversas.

Segundo a Polícia Militar, após a prisão, o menor tentou fugir, mas foi contido com o uso moderado da força. Durante uma breve entrevista, o jovem confessou a traficância e indicou que havia mais dinheiro proveniente do tráfico em sua residência. No local, os PMs encontraram R$ 126,00 escondidos entre o colchão e o box da cama.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.