Adolescente é apreendido por tráfico de drogas em Fernandópolis 

Porções de maconha e crack, além de apetrechos utilizados no preparo dos entorpecentes, foram apreendidos pela Polícia Militar.

No início da madrugada desta quinta-feira (5.out) policiais militares apreenderam, novamente, um adolescente por ato infracional de tráfico de drogas, em Fernandópolis/SP.

De acordo com o apurado, após solicitação de populares que residem nas proximidades da Rua José Renato Vidal, os PMs direcionaram o patrulhamento para coibir tráfico de drogas, que seria realizado por um adolescente.

Pelo local, os policiais se depararam com um indivíduo saindo do imóvel denunciado, sendo prontamente abordado e durante busca pessoal foram localizadas três pedras de crack e um aparelho celular.

No entanto, enquanto se aproximavam no endereço, a equipe notou que na garagem da residência, que estava com o portão aberto, o menor estava dentro de um veículo Fiat/Palio, sendo que ao receber ordem para ser abordado, colocou algo dentro da boca. Na busca pessoal foram localizadas em seu bolso duas porções de maconha, R$ 46,00 e um aparelho celular.

A mãe do adolescente acompanhou a abordagem e autorizou a vistoria pelo imóvel, onde foram encontradas uma balança de precisão, uma pedra bruta de crack, uma porção de maconha e R$ 442,00.

Em seguida, o menor que já é conhecido nos meios policiais, pois já foi detido várias vezes pela prática do tráfico de drogas, acabou apreendido e apresentado na Central de Polícia Judiciária, onde foi autuado e colocado à disposição da Justiça. Já o outro abordado foi autuado por porte de drogas e liberado.