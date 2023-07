Adolescente é apreendido por furto em residência no bairro Dharma Ville 

Indivíduo integraria o trio envolvido no crime registrado na última segunda-feira; ele foi ouvido e liberado.

Um adolescente foi apreendido na manhã desta terça-feira (25.jul) após ser identificado como integrante de um trio que furtou uma residência na última na segunda (24), na Rua Joaquim Marcelino da Costa, no bairro Dharma Ville, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, a Polícia Militar identificou o indivíduo, já conhecido nos meios policiais, através de imagens de câmeras de segurança, sendo ele localizado pelos PMs durante patrulhamento pelo bairro Estação. Após breve entrevista, o adolescente confessou participação no crime, porém não contou quem eram os outros ladrões, nem mesmo qual o destino do televisor de 49 polegadas que foi levado.

O indivíduo foi apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e liberado na presença de sua responsável.